Giubileo: Gualtieri, buon risultato Pasqua ci incoraggia

(ANSA) - ROMA, 14 APR - "La prova di Pasqua è andata bene, abbiamo avuto l'afflusso record di 1,1 milioni di turisti e le strutture hanno retto: siamo soddisfatti, a fronte di numeri sopra le aspettative. Ciò ci incoraggia, sapendo che abbiamo davanti a noi il Giubileo, una sfida importantissima che non è solo tecnica, ma spirituale, di accoglienza. Vogliamo mostrare il volto migliore di Roma". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervistato da Radio Vaticana. "Questo Giubileo della Speranza - ha aggiunto - come dice Papa Francesco ha un valore grandissimo in un momento come questo, con la guerra e dopo una pandemia. Noi facciamo di tutto per farci trovare pronti con infrastrutture e cantieri, che stanno partendo, e rafforzando le politiche di inclusione e di accoglienza". (ANSA).