Truffa al Telepass, secondo caso in Ciociaria

(ANSA) - ROMA, 13 APR - La procura della Repubblica di Frosinone ha concluso le indagini a carico di un 47enne del Cassinate accusato di avere truffato la società Autostrade evitando il pagamento dei pedaggi alla barriera Telepass: l'uomo si accodava al veicolo che lo precedeva e transitava come se fosse un unico mezzo. È la stessa tecnica che due mesi fa aveva portato ad ipotizzare il medesimo reato a carico di un anziano ospite di una casa di riposo a Fiuggi.

Al 47enne vengono contestati 16 passaggi compiuti tra dicembre del 2020 e dicembre 2022, evitando in questo modo di pagare poche centinaia di euro per le tratte percorse fino ai caselli di Ceprano, Frosinone, Caianello, Capua, Napoli Nord.

All'automobilista è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini per il reato di truffa continuata. (ANSA).