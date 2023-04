La strage di Primavalle, 'ricordare senza giudicare'

(ANSA) - ROMA, 13 APR - A 50 anni dal rogo di Primavalle, Roma ricorda uno degli attentati più atroci degli Anni di piombo nella Capitale. Il 16 aprile, giorno dell'anniversario della strage, la sala della Protomoteca del Campidoglio ospiterà le celebrazioni in ricordo di Stefano e Virgilio Mattei, i due fratelli morti nel blitz incendiario ad opera di estremisti di sinistra nel 1973. Un evento da sempre divisivo sul quale, oggi, l'associazione "fratelli Mattei" lancia un appello ad una "memoria che informa, ma che non giudica", come spiega lo stesso titolo dell'iniziativa di domenica prossima. Per l'occasione, inoltre, Poste Italiane presenterà il francobollo realizzato per i 50 anni della strage, alla presenza - tra gli altri - anche del ministro Adolfo Urso.

All'iniziativa, durante la quale sarà anche proiettato un video ricordo, prenderanno parte sia esponenti di centrodestra, come il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, che di centrosinistra, come il senatore del Pd, Walter Verini, che proprio oggi in Aula hanno voluto ricordare il "barbaro assassino" dei due ragazzi, di 8 e 22 anni, la cui unica 'colpa' fu quella di essere di figli del segretario politico della sezione del Movimento Sociale Italiano, Mario Mattei. Nella notte del 16 aprile 1973, un gruppo di estremisti della sinistra extraparlamentare versò benzina sotto l'uscio della loro casa per poi appiccare il rogo. I fratelli, due dei sei, tentarono vanamente di raggiungere la finestra dell'appartamento di via Bibbiena finendo per restare vittime delle fiamme, mentre il resto della famiglia riuscì a salvarsi seppure riportando ferite ed ustioni. Un attentato per il quale furono condannati tre esponenti di Potere Operaio. Achille Lollo, Marino Clavo e Manio Grillo, e sul quale la famiglia non ha mai smesso di chiedere giustizia: Clavo e Grillo furono da subito latitanti e Lollo è morto in Italia dopo che la sentenza fu dichiarata prescritta.

