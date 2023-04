Deteneva oltre 100 chili di droga, fermato pregiudicato

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Detenzione ai fini di spaccio di 107 chili di droga e tre sequestri persona a scopo di estorsione.

Sono i reati che hanno portato i carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma ad eseguire un fermo di indiziato di delitto nei confronti di Leonardo Bennato, pregiudicato di 44 anni e in passato coinvolto nella maxindagine Grande raccordo criminale.

Il provvedimento è stato emesso dai magistrati della Dda capitolina. Il fermo di Bennato è stato effettuato ieri pomeriggio a Ladispoli: l'interrogatorio di convalida avverrà davanti al gip di Civitavecchia. L'indagato è accusato di avere gestito, assieme ad Elias Mancinelli, un ingente quantitativo di cocaina poi sottratta a Gualtiero Giombini a cui era stata affidata. Dopo il furto, Bennato ha tenuto sotto sequestro Giombini per alcuni giorni in una baracca picchiandolo per ottenere informazioni utili per recuperare la cocaina sottratta. Il fermato ha quindi ottenuto il nome di chi aveva messo a segno il furto, Cristian Isopo, che è stato anch'egli sequestrato e aggredito fino a quando non gli ha restituito 77 chili circa della droga sottratta. Poi ha sequestrato due donne B. A. e R. A., allo scopo di farsi restituire ulteriori 7,7 chili circa della cocaina sottratta.

Il nome di Bennato spunta anche nelle carte dell'indagine sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, freddato un colpo di pistola nell'agosto del 2019 in un parco della Capitale. (ANSA).