A Fiumicino una nuova farmacia per passeggeri e visitatori

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Farmaci, creme solari, spray antizanzare e melatonina per chi deve affrontare faticosi cambi di fuso orario: sono solo alcuni dei prodotti disponibili nella farmacia inaugurata oggi nell'area check-in del Terminal 1 dell'aeroporto di Fiumicino (un altro punto vendita è presente al Terminal 3 - Partenze, oltre ad una parafarmacia nell'area di imbarco E), che proprio ieri, alla presenza di alte cariche istituzionali, ha festeggiato l'apertura della nuova area di imbarco del T1 operativa da questa mattina con il primo volo decollato alle 7 per Milano Linate di Ita Airways.

"Siamo molto contenti di riaprire oggi una farmacia in aeroporto e, in particolare, qui al Terminal 1. Non accadeva dai tempi dell'emergenza Covid - ha detto Marilena Blasi, Chief Commercial Officer di Adr alla cerimonia del taglio del nastro - . Nel frattempo, abbiamo lavorato per rinnovare e ristrutturare lo scalo ed oggi eccoci qui a brindare alla riapertura di questo punto vendita. È importante per noi aggiungere questo tassello di servizio a tutto quello che stiamo facendo per quanto riguarda l'area retail. È un servizio - ha concluso - che forniamo non solo ai passeggeri ma, trovandosi nell'area cosiddetta 'landside', è destinato a servire un'utenza più vasta rispetto a quella dei viaggiatori". La farmacia è aperta tutti i giorni dalle 6 alle 21.30. (ANSA).