Troppo freddo a Frosinone, prolungato l'uso dei termosifoni

(ANSA) - FROSINONE, 12 APR - Fa ancora troppo freddo a Frosinone e per questo il sindaco Riccardo Mastrangeli ha disposto oggi il prolungamento del periodo di accensione dei termosifoni nel territorio comunale. Sarà possibile utilizzarli per un massimo di quattro ore al giorno, da oggi e fino a sabato 15 aprile compreso.

Il Comune di Frosinone è inserito nella zona climatica 'E' che prevede un utilizzo massimo di 13 ore giornaliere per gli impianti di riscaldamento, a partire dal 23 ottobre 2022 e fino all'8 aprile 2023.

L'ordinanza di prolungamento firmata oggi si basa sui dati diffusi dal servizio meteorologico del 72° Stormo dell'Aeronautica Militare di stanza nel capoluogo, secondo i quali le temperature di questi giorni saranno caratterizzate da un calo rispetto alla media del periodo, in particolare per quanto riguarda i valori minimi, durante le ore notturne e di primo mattino. (ANSA).