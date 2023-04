Refugees Welcome, albo famiglie accoglienti di Roma un modello

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Coinvolgere e mobilitare la società civile costruendo con cura le relazioni di accoglienza in famiglia in un contesto di comunità più ampio. È questo il modello adottato da Refugees Welcome Italia con l'Albo delle Famiglie Accoglienti di Roma e che, durante l'emergenza ucraina, si è candidato per essere un esempio da seguire anche per le altre capitali europee.

L'attività dell'Albo Famiglie Accoglienti di Roma Capitale è iniziata il 14 marzo 2022 in concomitanza con l'arrivo a Roma di migliaia di persone rifugiate dall'Ucraina. C'è stata una grandissima adesione da parte dei cittadini romani con quasi 1000 persone che hanno dato la loro disponibilità ad accogliere attraverso la landing page creata appositamente da Refugees Welcome Italia (https://refugees-welcome.it/albo-delle-famiglie-accoglienti-di- roma/).

"Ogni famiglia è stata accuratamente profilata per valutarne l'idoneità all'accoglienza. Sono stati analizzati gli elementi di adeguatezza dell'abitazione all'accoglienza, ma anche la verifica della corrispondenza delle aspettative, e della comprensione di cosa significhi un'accoglienza interculturale - sottolinea Fabiana Musicco, presidente di Refugees Welcome Italia - . Per l'anno 2022 il totale delle convivenze attivate grazie allo strumento dell'Albo delle Famiglie Accoglienti di Roma è stato di 91, per un totale di 163 persone ospitate, di cui 53 minori. La principale sfida per il 2023 sarà quella di diffondere capillarmente l'albo sul territorio di Roma rendendo questo modello - testato principalmente in funzione dell'emergenza ucraino - strutturale includendo per quanto più possibile persone di altre nazionalità.

"L'albo delle Famiglie Accoglienti di Roma rappresenta un unicum a livello internazionale - prosegue Musicco - Con il tempo abbiamo sviluppato una metodologia di lavoro che si fonda sulla mobilitazione della società civile" (ANSA).