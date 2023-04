Golf: Gualtieri, Open d'Italia sarà antipasto della Ryder

(ANSA) - ROMA, 12 APR - "L'Open di Golf avrà grande attenzione e copertura mediatica. Sarà l'antipasto succulento della Ryder che certifica ancora la relazione nel binomio tra sport e turismo". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante la presentazione al Salone d'Onore del Coni dell'Open di Golf che si svolgerà a maggio al Marco Simone.

"Stiamo crescendo e ci saranno altri appuntamenti sportivi e culturali che qualificano Roma che può diventare un catalizzatore di coinvolgimento attivo dei cittadini. Siamo impegnati per rimetterci in moto, ci stiamo candidando a tutto per rilanciare il nostro patrimonio impiantistico", ha concluso Gualtieri. (ANSA).