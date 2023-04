Campagna contro le dipendenze, 30% è sotto i 30 anni

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Migliorare i servizi di prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico nell'area di Velletri, Lariano, Anzio e Nettuno della città Metropolitana di Roma, promuovendo l'integrazione di competenze e risorse complementari tra i soggetti del territori: questo l'obiettivo di "Giochi a Perdere" realizzato dal Moige e dall'Associazione Io ho un Sogno.

La campagna, realizzata nell'ambito del progetto "Gioco d'azzardo, gioco bugiardo finanziata da Regione Lazio e Iraim Asp, punta ad offrire un servizio diretto a persone con comportamenti di dipendenza dal gioco e delle loro famiglie, integrando e supportando i servizi socio-sanitari del territorio. Secondo i dati del Sistema Informativo Regionale per le Dipendenze emerge che nell'anno 2021 nel Lazio sono stati 17.351 i soggetti presi in carico, di cui 607 soggetti con Disturbo da Gioco d'Azzardo. Tra i nuovi pazienti presi in carico dai servizi il 2,30% sono pazienti di età inferiore ai 20 anni e il 27,40% tra i 20 e 29 anni.

Con il progetto "Giochi a Perdere" è stata costituita un'Unità di strada per l'aggancio dell'utenza che ogni settimana si posiziona nei luoghi strategici potenzialmente interessati dal fenomeno raggiungendo direttamente gli utenti e stabilendo uno stretto contatto con quelle persone che di solito evitano questa tipologia di servizio. Il team attivato lavora, attraverso l'unità di strada, su fronti diversi con azioni mirate a: sensibilizzare la cittadinanza sul tema del Gap; prevenire comportamenti a rischio; prevenire e contrastare l'emarginazione sociale; agganciare e favorire l'accesso ai servizi da parte dell'utenza, l'integrazione degli interventi e del lavoro di rete.

Nelle ore pomeridiane vengono svolti i gruppi di auto mutuo aiuto.