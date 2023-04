Aurora, Ariete, Coma_Cose al concertone del Primo Maggio a Roma

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Ospite internazionale Aurora, primi artisti annunciati Ariete e Coma_Cose: comincia a prendere forma la line-up del concerto del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma promosso da Cigl, Cisl e Uil e organizzato da iCompany.

L'ospite internazionale sarà la giovane cantautrice norvegese con miliardi di stream Aurora, il cui singolo "Cure For Me" è la colonna sonora del video teaser del concertone. Aurora si è fatta conoscere con la cover del brano degli Oasis "Half the World Away" e a soli 12 anni ha composto "Runaway", pubblicato poi nel 2016, che l'ha portata al successo con oltre 300 milioni di visite giornaliere su TikTok conquistando il pubblico di tutto il mondo. Attualmente vanta oltre 4 milioni e mezzo di follower su TikTok e oltre 5 milioni di iscritti sul canale Youtube.

Sul palco anche Ariete, la giovane cantautrice simbolo della Generazione Z, e i Coma_Cose, il duo formato da California e Fausto Lama, entrambi reduci dal Festival di Sanremo.

Periodicamente sui canali social del Primo Maggio (Instagram - Facebook - Twitter - TikTok) verranno annunciati nuovi tasselli del puzzle che comprrà il cast definitivo dell'evento, che godrà delle dirette su Rai3, Radio2 e Rai Play.

Quest'anno la linea artistica del Concertone si sviluppa attorno al concept "Generazione #1M2023". È in corso, inoltre, la fase finale di 1MNEXT 2023, il contest del Concerto del Primo Maggio che anche quest'anno, tra gli oltre mille iscritti, premia le migliori 3 proposte emergenti che avranno la possibilità di salire ed esibirsi in diretta tv sul palco di Piazza San Giovanni. I 12 finalisti sono Babele (Milano), Chiara Turco (Torricella - TA), Danu (Castelfiorentino - FI), Etta (Napoli), Evra (Bari), Leanò (Milano), Maninni (Bari), Moise (Milano), Plastic Haze (Roma), Still Charles (Civitanova Marche - MC), Versailles (Milano), Wepro (Tricase - LE). (ANSA).