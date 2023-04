Anziani truffati a Latina, Poste invita a prestare attenzione

(ANSA) - LATINA, 12 APR - I recenti e reiterati episodi di truffe o i tanti tentativi andati a vuoto nelle scorse settimane, verificatisi a Latina e provincia soprattutto a danno di persone anziane, hanno spinto Poste Italiane a rivolgere un invito ai cittadini della provincia di Latina a prestare particolare attenzione e a segnalare eventuali episodi.

"Poste Italiane - fa sapere con una nota l'azienda - ribadisce che nessun dipendente è autorizzato a effettuare controlli domiciliari di qualsiasi genere su titoli, libretti di risparmio o della pensione, banconote o monete in possesso dei cittadini, né tantomeno a richiedere somme a integrazione di operazioni postali o a sportello. L'azienda, pertanto, invita a diffidare di qualsiasi persona che, qualificandosi come "dipendente di Poste Italiane", si presenti in strada, telefonicamente o direttamente presso le abitazioni con il pretesto di effettuare verifiche di qualsiasi tipo, richiedere denaro od oggetti di valore o controllare dati riservati".

