Adr investe 500 milioni nella nuova area imbarchi di Fiumicino

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Inaugurata la nuova area d'imbarco del Terminale 1 dell'aeroporto di Fiumicino, con un investimento da parte di Adr di 500 milioni di euro. La nuova struttura nasce su 25.000 mq con 22 gate per 6 milioni di passeggeri in partenza ogni anno e un nuovo sistema di riconsegna bagagli con capacità aggiuntiva di 3 milioni di passeggeri l'anno, è stato spiegato durante la presentazione. Prevista anche l'apertura dell'ex area di imbarco C, prima dell'estate, e la ristrutturazione dell'ex Molo D, che sarà avviata nei prossimi mesi. Grazie alla collaborazione con il Fondo Edifici di Culto del Ministero dell'Interno, i passeggeri in partenza potranno ammirare l'ultima opera del Bernini, il 'Salvator Mundi', "testamento spirituale del grande artista". (ANSA).