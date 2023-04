Take Five, a Roma maratona di concerti tra classica e jazz

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Take Five, uno dei brani jazz più rappresentativi di Dave Brubeck, dà il titolo alla maratona di concerti che sabato 15 e domenica 16 aprile propone a Roma Avos Project, la scuola internazionale di musica. Nel Pontificio Istituto di Musica Sacra la due giorni coinvolgerà 53 allievi, 13 docenti, 19 quintetti in dieci concerti dedicati alla scoperta di cinque strumenti del repertorio cameristico guardando ai grandi titoli del jazz, da In the mood a Autumn leaves, Cheek to cheek, I've got you under my skin, My favourite things, I got rhythm.

Ogni appuntamento è ispirato ad uno standard jazz la cui ritualità e pratica musicale - ricordano gli organizzatori - ha molti punti in comune con la musica da camera. In cartellone spiccano i nomi di Carlo Maria Parazzoli, David e Diego Romano (dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia), Mirei Yamada, Kevin Spagnolo, Alessio Pianelli, Mario Montore e Massimo Spada, affermati sulla scena internazionale, che affiancheranno i migliori allievi della scuola nell'esecuzione di programmi che alternano ai grandi capolavori della letteratura cameristica - composti da Brahms, Bartok, Schumann e Mozart - alcuni brani di rara esecuzione di Zarebski, Medtner e Dohnányi. L'ingresso a tutti i concerti è gratuito con prenotazione.

"Nel jazz, - dice Davide Romano, fondatore di Avos Project - i giganti si cimentano nel reinterpretare gli standard composti prima di loro, così come l'esecuzione dei capolavori classici che, ad ogni esecuzione, ci riporta al momento esatto in cui quel brano è stato concepito. Noi vogliamo proporre sul palco l'improntitudine del jazz, il continuo scambio tra docenti e allievi e la ricerca di repertori meno eseguiti per offrire sempre ai musicisti e al pubblico una nuova prospettiva".

