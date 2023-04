Rocca, tutelare e valorizzare le coste del Lazio

(ANSA) - ROMA, 11 APR - "Oggi è la Giornata Nazionale del Mare. La nostra identità, le radici della civiltà occidentale, sono letteralmente immerse nelle acque del Mare Nostrum" il Mediterraneo. E il Tirreno è una ricchezza ambientale, economica, turistica e culturale per la nostra Regione. Basti pensare ai porti di Civitavecchia, Anzio Gaeta, Formia e San Felice Circeo che meritano un rilancio importante e rapido.

Dovremo fronteggiare, anche prevedendo specifici interventi legislativi, il grande tema dell'erosione costiera: si stima, infatti, che nel 2050 potremo perdere gran parte delle nostre spiagge. Gli operatori del comparto della pesca, strategico per la nostra economia, non saranno più lasciati soli: troveranno interlocutori attenti e collaborativi. Puntare sul mare significa fare del Lazio una Regione sempre più attrattiva, promuovendo la meraviglia delle coste laziali, culla di vita, storia e bellezza, in Italia e nel mondo". Lo dichiara in una nota il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. (ANSA).