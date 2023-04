Nel Lazio a Pescosolido il primato per la donazione degli organi

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Pescosolido, in provincia di Frosinone, è il Comune più generoso del Lazio in tema di donazione di organi: lo certifica l'ultima edizione dell'Indice del Dono, il rapporto realizzato dal Centro nazionale trapianti che analizza i numeri delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2022 all'atto dell'emissione della carta d'identità elettronica nelle anagrafi dei 7.028 Comuni italiani in cui il servizio è attivo.

L'Indice è stato pubblicato in vista della 26ma Giornata nazionale della donazione degli organi che si celebra domenica 16 aprile: i valori sono espressi in centesimi e tengono conto di alcuni indicatori come la percentuale dei consensi, quella delle astensioni e il numero dei documenti emessi.

Pescosolido ha raggiunto un indice del dono di 79,17/100, grazie a un tasso di consensi dell'85,1% con un'astensione del 22,3%: un dato che è valso il primato regionale davanti a Gradoli (Viterbo) e Picinisco (Frosinone), che era prima nel 2021. Ottimo anche il risultato di Cerveteri (Roma), che ha raggiunto il settimo posto a livello nazionale tra i comuni medio-grandi (30-100mila abitanti). Rieti è la migliore tra le province laziali nel complesso, 36ma su 107 a livello nazionale, mentre Roma è 58ma, Viterbo 64ma, Latina 82ma e Frosinone 95ma.

Il Lazio è risultato 14mo tra le regioni italiane (come nel 2021), con un indice del dono di 57,63/100 (consensi alla donazione: 66,8%), poco sotto la media nazionale che nel 2022 si è attestata a quota 58,64/100 (consensi 68,2%). (ANSA).