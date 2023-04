La narcotizza per sfigurarla e farla prostituire, arrestato

(ANSA) - FROSINONE, 11 APR - Le ha squarciato le gomme dell'auto, minacciato di sfigurarla con l'acido, infine l'ha stordita con un farmaco per realizzare la sua promessa: sono le ipotesi con cui la Squadra Mobile di Frosinone ha arrestato all'alba di oggi un uomo di nazionalità rumena. Su di lui grava l'accusa di tentata estorsione ai danni di una giovane sua connazionale che - sospetta la polizia - voleva costringere a prostituirsi.

Le indagini sono partite lo scorso mese di febbraio quando la giovane vittima ha trovato il coraggio di denunciare tutto agli uomini del vice questore Flavio Genovesi. Hanno iniziato a monitorare la ragazza e ad ascoltare le sue conversazioni. Gli investigatori questa mattina hanno fatto irruzione nell'alloggio in cui la giovane si trovava, appena hanno avuto la certezza che alla ragazza fosse stato somministrato un farmaco per renderla inoffensiva. A farglielo bere, a sua insaputa, per la polizia era stata una complice del rumeno, mettendone alcune gocce in una bevanda che avevano consumato insieme. La convinzione degli agenti è che una volta tramortita, sarebbe intervenuto il connazionale per sfigurarla con l'acido.

La polizia ha fatto irruzione, portato subito in ospedale la giovane, sequestrato il farmaco. Al Pronto Soccorso dell'ospedale Spaziani di Frosinone le analisi hanno confermato che effettivamente la giovane aveva assunto un farmaco idoneo a renderla inoffensiva. La Procura della Repubblica di Frosinone ha chiesto un provvedimento di custodia in carcere per 'tentata estorsione', autorizzato oggi dal Giudice delle Indagini Preliminari.

Il procuratore della Repubblica Antonio Guerriero ha sottolineato oggi "l'encomiabile attività svolta dalla Squadra Mobile della Questura di Frosinone che con notevoli capacità professionali riusciva ad evitare gravissime conseguenze alla vittima grazie ad un notevole intuito investigativo ed elaborate tecniche di indagine". (ANSA).