Due incidenti stradali a Latina, un morto e otto feriti

(ANSA) - LATINA, 11 APR - Un violento incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi su via Isonzo, a Latina.

Coinvolte nel sinistro cinque automobili e un ciclista: otto le persone ferite, di cui sette in maniera lieve e una grave, una donna trasportata in ospedale tramite eliambulanza. Sul posto gli agenti di Polizia Locale per effettuare i rilievi.

Un uomo di 91 anni è stato investito e ucciso questa mattina sulla SS 148 Pontina, nel territorio di Borgo Isonzo, a Latina.

L'anziano, residente in zona, camminava a piedi sul bordo della strada, quando è stato colpito da un furgone che viaggiava in direzione Roma. Inutili i soccorsi. Sul posto, oltre ad una volante della polizia e ai sanitari del 118, i carabinieri del comando Provinciale di Latina, impegnati ad effettuare i rilievi (ANSA).