Assessore Roma,governo ci dia norme anti-abusivi nel turismo

(ANSA) - ROMA, 11 APR - "Roma ha bisogno da tempo di mettere un freno alle nuove aperture di b&b e case vacanze. In troppi hanno dormito, ora il governo ci dia norme per contrastare l'abusivismo". Così l'assessore al Turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato intervistato da 'Gli Inascoltabili' su radio New Sound Level.

"Al ministro Santanchè voglio dirlo chiaramente - ha aggiunto - non è possibile che con un click oggi chiunque possa aprire qualunque struttura ricettiva extralberghiera, non è più tollerabile il far west. E soprattutto: non è possibile che il governo non dia l'opportunità ai Comuni e soprattutto a Roma di stabilire un numero chiuso per le attività extralberghiere in centro. Non voglio fare polemica, ma per contrastare veramente l'abusivismo e garantire una concorrenza leale basterebbero due decreti legge da parte del governo Meloni - suggerisce Onorato - Il primo per concedere ai Comuni la possibilità di regolamentare il fenomeno dell'extralberghiero, stabilendo dei meccanismi che limitino le nuove aperture. Il secondo per istituire l'obbligo sui portali online Airbnb, Booking, Expedia, e su tutti i motori di ricerca, di pubblicare solo gli annunci delle strutture dotate del codice identificativo rilasciato dal Comune. Se così non sarà presto il centro storico è destinato a morire, a diventare invivibile per cittadini e un'esperienza di basso livello per turisti. Per evitare questo scenario disastroso per tutta l'economia turistica e non solo basterebbero queste due norme semplicissime. Eppure, non mi sembra ci sia la volontà da parte del governo di adottarle". Onorato ha rivolto inoltre un appello al governo per la nomina del nuovo prefetto: "E' inaccettabile che ancora non sia stato ancora in grado di nominarlo - ha detto - Il lavoro delle forze dell'ordine è encomiabile. Ma solo quando il governo si deciderà finalmente a nominare il nuovo prefetto saremo tutti più tranquilli, cittadini e turisti". (ANSA).