Assessore, a Roma 1,1 milioni turisti per weekend Pasqua

(ANSA) - ROMA, 11 APR - "Abbiamo battuto ogni record della storia del turismo romano e non era facile immaginarlo dopo la durissima pandemia che ha colpito tutto il mondo. Grazie ai grandi eventi che abbiamo riportato in città e promosso nelle fiere internazionali del turismo, Roma è più desiderabile e visitatori tornano anche se ci sono già stati. Nel week-end pasquale a Roma abbiamo ospitato oltre un milione e centomila turisti". Così l'assessore al Turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato intervistato da 'Gli Inascoltabili' su radio New Sound Level.

"È stata una grande boccata d'ossigeno per tutta l'economia romana - ha aggiunto - La dimostrazione che la nostra città non è più considerata solo per il patrimonio archeologico e monumentale, ma l'abbiamo resa più moderna puntando sui grandi eventi internazionali dello sport, della moda, dei concerti e della cultura. Appuntamenti che da soli valgono un viaggio. La novità è che riusciamo finalmente a destagionalizzare i flussi - sottolinea l'assessore - abbiamo spostato, ad esempio, la Formula E con 7000 lavoratori e 40mila spettatori da aprile a luglio, in un periodo storicamente di bassa stagione. Con i grandi eventi non ci sono più periodi di altissima stagione e periodi in cui i turisti non si vedono. Vogliamo garantire una presenza costante tutto l'anno e su questo stiamo lavorando tanto perché vogliamo fare in modo che l'esperienza del turista sia più sostenibile". (ANSA).