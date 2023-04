Rinunciano alla gita per il compleanno della compagna disabile

(ANSA) - PONTECORVO, 10 APR - Gli studenti delle IV Sezione C del liceo Scientifico Michelangelo Buonarroti di Pontecorvo, in provincia di Frosinone, hanno rinunciato alla gita scolastica per partecipare alla festa di compleanno di una loro compagna di classe disabile che avrebbe compiuto gli anni proprio nel periodo in cui tutti sarebbero stati in Sicilia. Quel viaggio d'istruzione sarebbe stato il primo dopo due anni di stop imposti dalla pandemia.

Inizialmente la data di partenza era un'altra ma per problemi organizzativi è stato necessario posticiparla ad un periodo che andava a coincidere con la festa dei diciott'anni della compagna. Che già aveva organizzato il ricevimento. I ragazzi allora hanno comunicato alla preside Lucia Cipriano la loro decisione di non andare: "O partiamo tutti o nessuno. Non vogliamo lasciare sola la nostra compagna, lei è una di noi, non è giusto che festeggi il compleanno senza i suoi amici. Sono quattro anni che la conosciamo e le vogliamo bene".

Per la preside Lucia Cipriano "sono stati eccezionali, hanno deciso tutto da soli. Questo come scuola ci rende orgogliosi".

Il caso verrà segnalato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per valutare se assegnare ai ragazzi il riconoscimento di alfieri della Repubblica. (ANSA).