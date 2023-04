Pasqua: sul litorale romano pienone nei ristoranti

(ANSA) - ROMA, 09 APR - È una Pasqua nel solco della tradizione gastronomica sul litorale romano, nei tanti ristoranti, con tavolini all'aperto, bistrot e locali balneari, pieni di avventori. Nonostante la giornata di sole, il vento un po' rigido tiene invece lontano il grosso delle presenze sulle spiagge, peraltro ancora bagnate per il maltempo di ieri. Tra Ostia, Fiumicino e Fregene, ci si prepara comunque ad accogliere domani molti romani per la tradizionale gita fuori porta. Intensificati i controlli per il ponte Pasquale. Fino a domani, ogni turno, pattuglie della Polizia Locale di Fiumicino, in coordinamento con tutte le forze dell'ordine, con un dispositivo rafforzato. Anche il commissariato di Fiumicino ha incrementati personale e vigilanza, anche con l'ausilio di pattuglie in moto. Sotto la lente d'ingrandimento i 24 chilometri di spiagge della costa di Fiumicino, la darsena ed il centro storico, e le principali arterie.

Ed ancora parchi pubblici ed aree verdi, come Villa Guglielmi, la "Città dei Bambini" e la pineta di Fregene, meta dei picnic.

Ad Ostia, la pineta di Castel Fusano. La Capitaneria di porto di Roma ha in azione due motovedette per controlli ed interventi, oltre al personale di prontezza operativa. Aperture straordinarie per le festività nelle aree archeologiche del Parco archeologico di Ostia Antica. Domani l'Area archeologica di Ostia Antica, il Castello di Giulio II ad Ostia antica, ed a Fiumicino rispettivamente l'Area archeologica dei Porti di Claudio e di Traiano, il Museo delle Navi e la Necropoli di Porto, saranno eccezionalmente aperti al pubblico secondo i consueti orari.

Ed ancora, dalle 11 alle 17, anche il Vivaio della Maccarese, in viale di Porto, apre le sue porte su prenotazione: si potrà consumare il proprio tradizionale picnic nell'area verde di 33 ettari, e ci sono saranno giochi, come la "Caccia alle uova", per bambini e famiglie. Porte aperte domani nell'Oasi Wwf di Macchiagrande, a Fregene. L'area, di 280 ettari, all'interno della Riserva naturale statale Litorale Romano, ospita "Dinosauri in carne e ossa", la Mostra scientifica sull'evoluzione con i dinosauri a grandezza naturale. (ANSA).