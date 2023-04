Olanda: Feyenoord ne fa 5 in attesa della Roma

(ANSA) - ROMA, 09 APR - E' stato un Feyenoord travolgente quello che, aspettando la Roma per la doppia sfida dei quarti di Europa League (13 e 20 aprile), molto sentita dalle parti di Rotterdam, ha segnato cinque gol al Walwijk nella partita di oggi per la 28/a giornata di Eredivisie. Così i biancorossi vanno a 67 punti in classifica e mantengono il primato con 8 lunghezze di vantaggio su Ajax e Psv Eindhoven.

Protagonista del match è stato il brasiliano Paixao, autore di una doppietta, a segno anche Hartman e il solito Gimenez, 21enne messicano che i difensori della Roma dovranno tenere bene d'occhio. In più, a favore del Feyenoord, c'è stata l'autorete di Oukili. (ANSA).