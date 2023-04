Fonti polizia, Parini ucciso dall'impatto dell'auto

(ANSA) - TEL AVIV, 09 APR - Alessandro Parini è morto per l'impatto provocato dall'auto lanciata dall'arabo-israeliano Yousef Abu Jaber contro il gruppo in cui si trovava il giovane in un attacco terroristico sul lungomare di Tel Aviv. Lo rivelano, citate da Haaretz, fonti della polizia al termine di esami sul corpo dell'avvocato italiano confermando che non sono stati trovati proiettili ma consistenti ferite alla testa e alla schiena compatibili con il violento impatto con il veicolo.

Le fonti hanno quindi escluso l'incidente stradale sostenendo invece che Abu Jaber abbia agito in "modo premeditato" con l'auto lanciata contro la gente. (ANSA).