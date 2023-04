La Roma vince 1-0 a Torino e adesso è terza

(ANSA) - ROMA, 08 APR - Serviva una vittoria in trasferta alla Roma per issarsi in zona Champions. I giallorossi la ritrovano a Torino dopo oltre due mesi di astinenza lontano da casa, a Mourinho basta un rigore di Dybala in apertura di gara per centrare il terzo posto. All'Olimpico torinese finisce 0-1, e la squadra giallorossa sfrutta quindi al meglio il doppio passo falso delle due milanesi e si porta a due punti dalla Lazio, impegnata nel posticipo contro la Juve.

Il Toro, invece, si ferma di nuovo e perde ancora in casa dopo il tonfo contro il Napoli. (ANSA).