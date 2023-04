'Roma cura Roma', raggiunte 200 adesioni per iniziativa del 15/4

(ANSA) - ROMA, 07 APR - Proseguono i preparativi della seconda edizione di "Roma Cura Roma" il grande evento di cura collettiva di strade, piazze e aree verdi in tutti i municipi della città promosso e organizzato dall'Assessorato all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale guidato da Sabrina Alfonsi che si terrà sabato 15 aprile prossimo. Una giornata che vedrà il coinvolgimento e la partecipazione delle Associazioni ambientaliste, del volontariato, Comitati e associazioni di quartiere e singoli cittadini.

"Sono già 200 le adesioni da parte di associazioni e singoli cittadini a 'Roma Cura Roma', un numero che lascia immaginare una partecipazione straordinaria a quello che, come Amministrazione, vogliamo rendere un autentico evento di città con l'obiettivo di promuovere e sostenere azioni dal basso mirate alla cura collettiva dei luoghi della città come beni comuni", dichiara l'assessora Alfonsi. La campagna di quest'anno prevede la possibilità di interventi, oltre che di pulizia di strade e parchi, anche di ripristino del decoro come la rimozione di adesivi dalla segnaletica stradale, l'abbellimento delle fioriere, la pulizia di aiuole e la cancellazione di scritte da muri e arredi. C'è tempo fino a martedì 11 aprile per proporre la propria iniziativa sul portale www.romacura.roma.it, mentre gruppi o singoli cittadini che vorranno aderire ad eventi programmati potranno farlo fino al 14 aprile. (ANSA).