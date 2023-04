Pasqua: a Fiumicino 700mila passeggeri previsti per le festività

(ANSA) - ROMA, 07 APR - Città d'arte, isole, ma anche le Capitali europee, gli Usa ed alcune destinazioni esotiche. Sono tra le mete gettonate dei vacanzieri che in queste ore stanno raggiungendo i terminal all'aeroporto di Fiumicino per le partenze legate al periodo pasquale. Tanti anche i turisti stranieri che hanno scelto l'Italia per trascorrere le festività.

Dopo un buon avvio nei primi mesi dell'anno, Fiumicino - il principale aeroporto italiano - ha ampliato la sua offerta di collegamenti per la Pasqua e verso la stagione estiva. Tra partenze ed arrivi, sono circa 700mila i passeggeri attesi per il ponte Pasquale, con picchi di traffico giornaliero che supereranno i 120 mila passeggeri su Fiumicino, con un recovery che arriverà a sfiorare il 90% dei volumi del 2019. In particolare, da evidenziare gli sviluppi del mercato del Nord America dei vettori Usa, i quali aumentano l'offerta di voli del +30% rispetto ad Aprile 2019 e che, nei mesi successivi, arriverà a contare 34 partenze al giorno di cui ben 11 solo per New York posizionando Fiumicino come terzo hub in Europa dopo Londra e Parigi per numero di collegamenti con la Grande Mela.

Un'offerta record grazie anche ai nuovi collegamenti che saranno avviati da Ita Airways. In riferimento al mercato europeo, in testa ci sarà il mercato della Spagna, seguito dall'Irlanda, Repubblica Ceca, Danimarca, Svezia e Croazia, insieme alle novità rappresentate dai nuovi collegamenti verso Cipro, Lituania, Armenia e Macedonia.Con l'estate, spicca anche l'avvio dei recenti collegamenti intercontinentali tra cui la partenza di Aeromexico su Mexico City e la recente ripresa dei voli di China East e su Shanghai, Air China su Pechino, China Airlines su Taipei, che si aggiungono ai collegamenti già operativi dall'estate scorsa. (ANSA).