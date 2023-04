La Pasqua della Figc, 700 uova a piccoli pazienti Bambino Gesù

(ANSA) - ROMA, 07 APR - La Pasqua della Figc è anche peri piccoli ricoverati del Bambino Gesù e del Policlinico Umberto I.

La federcalcio ha infatti consegnato 800 uova destinate ai più piccoli che passeranno i giorni di festa nei due ospedali romani. Nell'ambito della collaborazione con l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e grazie a Bauli - licenziatario ufficiale della Figc - anche quest'anno da via Allegri sono state donate 700 uova di cioccolato alle quattro sedi dell'ospedale pediatrico e altre 100 alla Clinica Pediatrica dell'Umberto I.

"Rinnoviamo con piacere il nostro impegno di vicinanza e di solidarietà verso chi soffre - le parole del presidente federale, Gabriele Gravina - nel suo programma di responsabilità sociale, la Federazione sostiene con diverse iniziative l'attività dell'Ospedale Bambino Gesù e numerosi reparti pediatrici di altre strutture in tutta Italia grazie anche alla sensibilità degli Azzurri, perché crediamo fortemente nel messaggio che lo sport, il calcio in particolare, possa regalare un po' di sollievo e di felicità a chi vive dei momenti difficili nella propria vita. Donare un sorriso a un bambino rende migliore e più unita l'intera comunità". (ANSA).