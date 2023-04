Il sindaco di Guidonia,stop rifiuti di Roma nel nostro impianto

(ANSA) - ROMA, 07 APR - "La Capitale smaltisca i rifiuti nel suo territorio, non a Guidonia Montecelio. È davvero sorprendente e singolare che il sindaco di Roma Roberto Gualtieri tenti di accreditare come un 'successo' la chiusura del tmb di Rocca Cencia e, nel contempo, insista per l'utilizzo del tmb a Guidonia Montecelio, tra l'altro mai entrato in funzione e interessato da più ricorsi". Così in una nota il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo.

Questa mattina, peraltro, alcuni cittadini di Guidonia si sono dati appuntamento lungo la strada che conduce all'impianto dell'Inviolata, e hanno rallentato il via vai dei camion dell'Ama verso il tmb.

"Gualtieri, piuttosto - aggiunge il sindaco - si sarebbe dovuto impegnare a migliorare le condizioni di esercizio dell'impianto di Rocca Cencia e non a cercare scorciatoie nel tentativo di scaricare l'incapacità dell'Amministrazione capitolina a gestire lo smaltimento dei propri rifiuti in danno ai residenti di Guidonia Montecelio. Tentativo, sia ben chiaro a tutti, al quale ci opporremo con tutti gli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento".

"La nostra agenda ambientale non è compatibile con l'apertura dell'impianto di tmb all'Inviolata - conclude Lombardo - e, pertanto, non siamo disponibili a subire passivamente decisioni assunte in altre sedi decisionali".