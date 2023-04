Il Papa non andrà al Colosseo per la Via Crucis

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 07 APR - "Per via del freddo intenso di questi giorni Papa Francesco seguirà la Via Crucis di questa sera da Casa Santa Marta, unendosi alla preghiera di coloro che si raccoglieranno con la Diocesi di Roma al Colosseo". Lo fa sapere la sala stampa vaticana.

Per quanto riguarda il tema della celebrazione, sarà "Voci di pace in un mondo di guerra". Un giovane ucraino e un giovane russo potrebbero pregare insieme alla decima stazione ("Gesù è spogliato delle vesti"). "Voci di pace dai giovani dell'Ucraina e della Russia" è il titolo della meditazione in cui i due ragazzi dovrebbero raccontare la loro esperienza. "Gesù, per favore, fa che ci sia la pace in tutto il mondo e che tutti possiamo essere fratelli", diranno i giovani. La prima testimonianza arriverà invece dalla Terra Santa. (ANSA).