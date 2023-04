Asl Lazio potranno denunciare aggressioni a operatori sanitari

(ANSA) - ROMA, 07 APR - Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, durante un incontro con i rappresentanti della funzione pubblica di Cgil, Cisl, Uil e Csa, ha anticipato alcuni intendimenti dell'amministrazione regionale per ridare centralità alla dignità degli operatori sanitari. Come comunicato dall'ufficio stampa della Regione Lazio, sul tema delle aggressioni subìte dal personale, verrà prevista la possibilità che a denunciare gli episodi di violenza possa essere direttamente l'azienda sanitaria, laddove la fattispecie preveda la procedibilità d'ufficio.

Va ricordato, infatti, che il recente Decreto Legge numero 34 del 30 marzo 2023 ha inasprito le pene per coloro che compiono atti di violenza contro i professionisti della sanità attraverso una modifica diretta all'art. 583- quater del Codice Penale che regola i casi di violenze su operatori sanitari e pubblici ufficiali in servizio. (ANSA).