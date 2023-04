A Latina nel 2022 610 incidenti sul lavoro, 8 mortali

(ANSA) - LATINA, 07 APR - Sono stati 610 gli infortuni sul lavoro a Latina nel 2022, di questi 8 sono risultati mortali.

Sono i dati forniti dall'Alis (Associazione Lavoratori Italiani per la Sicurezza) del presidente Wladymiro Wysocki dopo la partenza, da Roma, del tour "La sicurezza è il tuo futuro", organizzato dall'Ugl sul delicato tema che vedrà il segretario generale Francesco Paolo Capone toccare le maggiori regioni italiane.

Da non trascurare anche i numeri delle malattie professionali: a Latina se ne contano 108.

Lo stesso presidente Alis Wladymiro Wysocki ha sottolineato: "Noi tecnici siamo portati ad analizzare, studiare e capire quanto ancora siamo in ritardo alla gravità ed urgenza della situazione lavorativa ma non dobbiamo mai dimenticare che dietro a questi numeri ci sono persone e intere famiglie che sono drammaticamente colti da una tragedia improvvisa. In aumento i casi di malattia professionale ai quali occorre dare una grande attenzione".

"Tra le malattie professionali - commenta il segretario Ugl Lazio Armando Valiani - risaltano maggiormente i casi che interessano il sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, quelle del sistema nervoso e dell'orecchio seguite dalle patologie del sistema respiratorio e dei tumori. È ancora lunga - conclude Valiani - la strada che dobbiamo fare in materia di prevenzione e sicurezza sui posti di lavoro. È ancora troppo quotidiana la terrificante alternativa tra la vita e il lavoro".

