Università romane protagoniste del Festival dell'Economia

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Le università La Sapienza, Roma Tre, Tor Vergata, Luiss Guido Carli, Luiss Business School, School of Government Luiss Guido Carli, UniMarconi, Lumsa Pontificia accademia delle scienze sociali e Pontificia Università Gregoriana, saranno tra gli oltre 40 atenei italiani e stranieri coinvolti nella 18esima edizione del Festival dell'Economia di Trento, appena presentato e che si svolgerà dal 25 al 28 maggio con il titolo "Il futuro del futuro. Le sfide di un mondo nuovo".

Qualificata la rappresentanza di relatori provenienti dagli atenei romani. Saranno infatti presenti a Trento Sabino Cassese (School of Government LUISS Guido Carli), Marina Brogi, Marcello Minenna, Rita d'Ecclesia (Università La Sapienza) Leonardo Becchetti, Luigi Paganetto (Università di Roma Tor Vergata); Veronica De Romanis, Marcello Messori, Giuseppe Di Taranto, Massimo Egidi, Marco Magnani, Valentina Meliciani, Roberto D'Alimonte, Giorgio Di Giorgio e Sebastiano Maffettone (Università Luiss Guido Carli); Rainer Masera, Federico Arcelli (Università Marconi); Luigino Bruni (Lumsa). Inoltre, la Luiss Guido Carli porterà al Festival il Presidente Vincenzo Boccia, la vicepresidente Paola Severino, il rettore Andrea Prencipe e il Direttore Generale Giovanni Lo Storto, mentre per la Luiss Business School interverrà il presidente Luigi Abete.

Gruppo 24 ore e Trentino Marketing saranno gli organizzatori del Festival per conto della Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell'Università di Trento.

La 4 giorni del Festival vedrà protagonisti numerosi ospiti, fra cui 6 Premi Nobel, 19 ministri, 40 economisti nazionali ed internazionali, 40 manager e imprenditori che si confronteranno sui grandi temi dell'attualità ma con un attento sguardo agli scenari futuri. (ANSA).