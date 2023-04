Pattinaggio a rotelle, la Coppa Italia si disputa ad Anagni

(ANSA) - ANAGNI, 06 APR - Si disputerà ad Anagni la coppa Italia di Pattinaggio Freestyle. Lo ha annunciato questa mattina la Fisr Federazione Italiana Sport Rotellistici.

A contendersi il trofeo saranno 350 atleti impegnati in 4 specialità differenti, una parte delle gare si disputerà tra il 28 ed il 30 aprile, le altre tra il 18 e il 21 maggio, tutte presso il Palazzetto dello Sport di Anagni.

L'annuncio è stato fatto questa mattina dal presidente regionale Fisr del Lazio Antonio Varacalli e dal presidente della Asd Universe Skating Francesco Mazzesi, durante una conferenza stampa con il sindaco Daniele Natalia ed il delegato allo Sport Luigi Pietrucci.

"Come Amministrazione ci teniamo a ringraziare la Fisr per aver scelto di nuovo la città di Anagni quale sede della Coppa Italia di Pattinaggio Freestyle per la terza volta consecutiva.

Garantiamo il massimo supporto per l'organizzazione della competizione" ha assicurato il sindaco.

Il presidente del comitato regionale della Fisr Antonio Varacalli si è detto orgoglioso dei progressi degli sport rotellistici e considera una vittoria l'organizzazione nel Lazio di un evento così importante.

Mazzesi ha ribadito il valore dello sport ed in particolare del pattinaggio: "Toglie i bambini dalla strada ed è una metafora di vita, poiché insegna ad accettare le cadute per poi rialzarsi". (ANSA).