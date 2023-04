Neve in Appennino, -13.3 gradi sul Gran Sasso

(ANSA) - PESCARA, 06 APR - Ancora temperature minime sotto lo zero quelle registrate oggi sull'Appennino abruzzese dalle stazioni della rete di monitoraggio dell'associazione meteorologica 'Caput frigoris' (https://www.caputfrigoris.it) le cui webcam hanno immortalato l'esito della nevicata notturna.

Al Rifugio Franchetti -13.3° C (stazione meteo a 2433 metri, sul versante teramano del Gran Sasso); al Rifugio Capanna Di Sevice -11.1° C (sul Monte Velino a quota 2119 metri); a Campo Imperatore - 9.7° C (stazione "Giardino alpino" a 2132 metri sul Gran Sasso); in località Majelletta Blockhaus (dato rilevato in collaborazione con Chieti Meteo, stazione "La Madonnina" a quota 2003 metri) -9.1° C; sul Monte Genzana (a 1980 metri) -8.4° C; al Rifugio Fioretti -6.3° C (1500 metri di quota sul Gran Sasso, nella Val Chiarino alle pendici del Monte Corvo, territorio della frazione aquilana di Arischia); sul Monte Piselli -6.1° C (a quota 1426 metri); Prati di Tivo (a 1.450 metri) -5.6° C; al Lago di Campotosto (a quota 1410 metri) - 5.4° C; al Rifugio Montecristo -5.4° C (1475 metri sul Gran Sasso aquilano); a Passo Godi - 5.3° C (1.560 metri di quota nel territorio di Scanno); a Pescasseroli - 5.1° C (stazione meteo a quota 1174 metri); a Campo Felice - 4.9° C (1.538 metri di quota). (ANSA).