Motonautica: parte a fine mese da Fiumicino il Mondiale Xcat

(ANSA) - FIUMICINO-ISOLA SACRA, 06 APR - Sarà Fiumicino, dal 29 aprile al 1 maggio, ad ospitare la prima prova del Campionato Mondiale di Motonautica XCAT. Con dieci team internazionali protagonisti, di cui due partenopei, il circuito torna così, dopo quattro anni di assenza, sulle coste italiane. Era dal luglio 2019, quando sul Lago Maggiore si svolse il Gran Premio Stresa, che in Italia mancava il Mondiale Xcat che in questo 2023 vivrà proprio nel bel paese le due tappe di apertura della stagione iridata. Dopo Fiumicino, infatti, dal 5 al 7 maggio, sarà la volta della Basilicata, nelle acque della costiera ionica a Porto degli Argonauti.

Il Mondiale di Xcat è l'evento internazionale più importante della disciplina nel quale si sfideranno i più potenti catamarani del mondo, imbarcazioni capaci di raggiungere la velocità di 200 km/h e di tenere il pubblico con il fiato sospeso con sorpassi mozzafiato e traiettorie in acqua."Un grande attestato di stima e considerazione per l'Italia da parte dell'Uim, la Federazione Mondiale di questa disciplina, ma soprattutto per Opta, Associazione del team Xcat deputata ad all'organizzazione, per gli alti standard garantiti in passato e per la capacità di catalizzare la grande passione del pubblico", sottolineano i promotori. La fase finale si svolgerà nel dicembre 2023 a Dubai.

Nelle acque di Fiumicino, con l'organizzazione della Lega Navale Fiumicino, ci sarà la prima sfida tra gli equipaggi più titolati provenienti da tutto il mondo che si contenderanno durante la stagione il titolo di campione del mondo. Il Gran Premio di Fiumicino scatterà sabato 29 aprile con le qualifiche per poi tuffarsi in Gara1 domenica 30 aprile e Gara2 lunedì 1 maggio. (ANSA).