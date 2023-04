Grosso Guaio all'Esquilino, Karate kid all'amatriciana

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Bullismo, Kung Fu, il variegato melting pot del quartiere Esquilino e l'ironia romana doc di Lillo Petrolo. Mescolate il tutto e si arriva a GROSSO GUAIO ALL'ESQUILINO: LA LEGGENDA DEL KUNG FU. Nato da un'idea di Alessandro Logli, il film a firma di Younuts!, è prodotto da Lucky Red in collaborazione con Prime Video che lo propone da oggi sulla sua piattaforma.

Di che parla questo film, parodia in salsa romana dell'infinita serie di KARATE KID? Intanto c'è Davide, un delicato ragazzino di tredici anni, che vive a Roma con sua madre Asia (Carolina Crescentini), appunto nel cuore del quartiere Esquilino. Ora Davide è molto timido e ha una cotta per una ragazza di origine indiana, Yasmin, ma lei neppure lo guarda.

Passa insomma gran parte del suo tempo insieme all'amico del cuore Yang, ed entrambi hanno come principale mission quella di evitare Nadir, bullo di quartiere che li tormenta appena può picchiandoli e prendendoli in giro.

Quando Davide incontra Martino (Lillo Petrolo), un attore di B-Movie noto per aver girato CINTURA NERA SCONTRO TOTALE, pensa di aver risolto i suoi problemi. Martino in realtà è al verde e finge di essere un maestro dell'arte marziale del Kung Fu.

Così - attraverso questa menzogna - Martino diventa il guru dell'ingenuo Davide e si innamora anche di sua madre la quale gestisce un ristorante cinese e insegna in una scuola di teatro per migranti. Per fortuna dietro Martino c'è un vero maestro di Kung fu come Nando/Nan Do (Giorgio Colangeli) che qualcosa ci capisce e si mette all'opera per addestrare il ragazzo.

Ma dal passato c'è chi ha voglia di vendicarsi, come l'antagonista dell'unico film di Martino, il feroce Achille guerriero senza paura interpretato da Yoon C. Joyce. (ANSA).