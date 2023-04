Scuole Sicure, campagna per anziani e ricordo vittime mafie

(ANSA) - ROMA, 05 APR - La Questura di Roma da anni organizza e coordina "Scuole Sicure", un progetto di educazione alla legalità indirizzato ai giovani cittadini; ma non solo, grande attenzione anche ai "meno giovani", ai quali sono indirizzati incontri per la prevenzione delle cosiddette truffe agli anziani. Nei giorni scorsi, presso l'Istituto Superiore "Piaget-Diaz" di via Marco Fulvio Nobiliore, i poliziotti del Commissariato Tuscolano hanno svolto 2 incontri a cui hanno partecipato 40 alunni e 5 docenti.

Anche il Commissariato di Tivoli e Guidonia è da anni impegnato in prima linea nel Progetto "Scuole Sicure" e nei giorni scorsi i poliziotti hanno incontrato, alla presenza dei loro insegnanti, gli studenti dell'Istituto Comprensivo Tivoli IV "Vincenzo Pacifico", circa 200 ragazzi frequentanti le classi seconda e terza media inferiore, con l'obiettivo primario di sensibilizzare i giovani alla cultura della legalità, mettendo a disposizione delle Istituzioni Scolastiche le esperienze tecnico professionali degli operatori della Polizia di Stato. L'incontro più recente si è svolto presso la Scuola "Alberto Manzi" della frazione Villalba di Guidonia Montecelio.

I poliziotti del VIII Distretto Tor Carbone, nell'ambito della campagna antitruffa agli anziani portata avanti dalla Questura di Roma, hanno presenziato ad un incontro con i cittadini e gli anziani del Comitato di Quartiere "Ardeatino-Tor Marancia" e del Centro Anziani "San Michele" in piazza A. Tosti.

All'incontro hanno partecipato circa 50 persone. Sempre gli agenti del VIII Distretto Tor Carbone hanno presenziato anche ad un incontro con i cittadini e gli anziani del Comitato di Quartiere "Montagnola" e del Centro Anziani "Casale Ceribelli", a cui hanno partecipato circa 100 persone, tra cui molti anziani. Inoltre, i poliziotti del VI Distretto Casilino hanno svolto un incontro presso il centro anziani CSA Borghesiana in via Antonio Puccinelli per sensibilizzare gli ospiti della struttura sul tema delle truffe agli anziani. (ANSA).