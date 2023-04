Roma:Zevi, in tre mesi assegnate circa 100 case popolari

(ANSA) - ROMA, 05 APR - "Voglio dare un dato positivo per tutti e una notizia non ancora nota. Grazie al lavoro straordinario degli uffici, in questi primi tre mesi del 2023 sono state assegnate circa 100 case popolari, tutte alla graduatoria. Abbiamo preso un ritmo significativo e senza precedenti e spero che nel 2023 riusciremo ad avere numeri ancora più confortanti". Così l'assessore alle Politiche abitative di Roma Capitale Tobia Zevi nel corso della seduta della commissione Trasparenza del Campidoglio, presieduta dal consigliere di FdI Federico Rocca.

"Rispetto agli immobili Erp - ha detto ancora nel corso della commissione - abbiamo censite circa 4.300 occupazioni rispetto ai nostri 33mila alloggi, ma abbiamo anche un arretrato di tremila pratiche nelle richieste di sanatoria. Siamo in linea con le percentuali delle grandi città, in cui le occupazioni abusive sono circa intorno a questa percentuale. Grazie alla task force della polizia locale che abbiamo restituito dopo la giunta Marino - ha proseguito Zevi - siamo riusciti a liberare negli ultimi 6 mesi circa 40 occupazioni in flagranza di reato".

