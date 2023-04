Morto in incidente a Roma: gup nega il patteggiamento

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Il gup di Roma ha rigettato la richiesta di patteggiamento per il 43enne accusato di omicidio stradale aggravato per la morte di Aldo Abbrugiati, deceduto il primo ottobre scorso mentre era sul Grande Raccordo Anulare. Il giudice ha disposto per l'imputato il giudizio abbreviato fissando il processo al prossimo 26 aprile. La decisione del giudici è stata accolta con soddisfazione dai genitori del 20enne. "E' stata fatta giustizia, la condanna per una morte tragica come quella di nostro figlio non può essere patteggiata", hanno detto Nadia e Pietro, assistiti in giudizio dall'avvocato Pietro Parente, lasciando la cittadella giudiziaria di piazzale Clodio. (ANSA).