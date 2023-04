Maxi furto in boutique Fendi a Roma,via borse per 100mila euro

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Maxi furto nella storica boutique Fendi a Roma, nella zona di via del Corso. Una banda ha portato via borse per un valore di circa 100 mila euro. Il colpo sarebbe avvenuto questa notte. Ad accorgersene il direttore del negozio questa mattina notando che la porta del negozio era stata forzata. Sull'episodio indaga gli agenti di polizia del commissariato Trevi e delle Volanti. Verranno acquisite le telecamere di sorveglianza presenti in zona. (ANSA).