Master a Roma in economia, management comunicazione e media

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Domani si inaugura il Master in Economia e Management della Comunicazione e dei Media 2022-2023 diretto da Simonetta Pattuglia, giunto con successo alla sua XXI^ edizione. Delle centinaia di studenti formati nel corso degli anni, il 27% lavora oggi nella comunicazione; il 17% nel marketing; il 12% nella produzione o nella redazione di programmi TV; il 7% nelle relazioni con la stampa; il restante 37%, invece, ha trovato un ruolo in campi come web, amministrazione e controllo, produzione cinematografica, editoria, commerciale, consulenza legale.

Questo dimostra che in un epoca dominata da tematiche di marketing e comunicazione come il metaverso, social media, innovazione digitale e nuove tecnologie, condivisione e co-creazione, branding e piattaforme di intelligenza artificiale diventa cruciale formarsi in modo integrato anche su materie come accounting, tecnologie e processi produttivi, diritto d'autore, dell'informazione e all'informazione, antitrust e privacy, pubblicità ingannevole e comparativa, concorrenza sleale, sponsorizzazione e advertising, app, user experience e user interface, format televisivi brandizzati, regole di governo dell'industria del media, multicanalità, lobbying.

Il Master in Economia e Management della Comunicazione e dei Media, nella formula phygital e blended language, si propone come una opportunità per analizzare, valutare e dirigere le attività di comunicazione tradizionale e innovativa in qualunque organizzazione (privata, pubblica, profit e non) e le attività manageriali e di marketing delle imprese che agiscono in tutti i settori industriali con particolare riferimento al mercato, anche digitale, dell'informazione, della comunicazione, dei media e dell'entertainment. Ma anche caratteri nazionali e internazionali dell'Industria della Comunicazione e dei Media, strategie e attività di marketing e comunicazione offline e online, economia e regolamentazione, analisi economica per le decisioni e valutazione dei progetti e meccanismi di finanziamento: questi sono solo alcuni dei moduli e delle tematiche in cui si cimenteranno gli iscritti al corso. (ANSA).