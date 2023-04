La criminologa del caso Mollicone è grave dopo un incidente

(ANSA) - CASSINO, 05 APR - È stata trasferita al Policiinico Umberto I di Roma in condizioni gravi la criminologa Giusi Marotta, componente del pool difensivo degli imputati nel processo per l'omicidio di Serena Mollicone, la liceale scomparsa da Arce il primo giugno 2001 e ritrovata morta dopo due giorni nel bosco Fonte Cupa nella località Anitrella.

L'avvocato Marotta è rimasta ferita nel violento impatto della sua Citroen C3 contro un muro che costeggia via Sferracavalli nel territorio di Sant'Elia Fiumerapido.

La professionista, che fa parte del team di Carmelo Lavorino, stava rincasando a Cassino. L'impatto è stato così violento da sbalzarla fuori dall'abitacolo. Trasferita in codice rosso all'ospedale Santa Scolastica di Cassino è stata operata d'urgenza e successivamente trasferita in elicottero a Roma. Le cause dell'incidente sono ora al vaglio dei carabinieri di Cassino e della polizia locale di Sant'Elia. (ANSA).