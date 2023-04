Analgesici nel doppio fondo dell'auto, tre bloccati in A1

(ANSA) - CASSINO, 05 APR - Un totale di 274 scatole di analgesici a base oppiacea del genere acquistabile solo con prescrizione medica, talmente forti da essere usati per la terapia del dolore nei malati terminali: sono state sequestrate dalla Polizia Stradale in servizio sulla A1 nel tratto di Cassino al termine di un controllo su una Volkswagen Passat.

L'auto è stata fermata a ridosso dello svincolo per Cassino (in provincia di Frosinone). Il comportamento nervoso delle tre persone a bordo ha insospettito gli agenti del vicequestore Stefano Macarra che hanno deciso di compiere un controllo più approfondito.

È stato così individuato un nascondiglio ricavato nello spazio centrale dell'abitacolo, tra i due sedili anteriori. Per accedervi era necessario premere contemporaneamente due pulsanti: uno sotto lo sterzo e l'altro posto accanto del guidatore. In questo modo un pistoncino sollevava la consolle centrale, sotto la quale c'era un doppio fondo. Lì la Polizia Stradale ha trovato le scatole di farmaci per un valore commerciale vicino ai 15mila euro.

Le sostanze hanno facile mercato tra i tossicodipendenti. I tre uomini a bordo della Passat sono stati denunciati a piede libero per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope. (ANSA).