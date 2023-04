Sassaiola dopo match, Ceccano Calcio prende distanze da ultras

(ANSA) - CECCANO, 04 APR - Il Ceccano Calcio 1920 ha espresso questa mattina la sua solidarietà e vicinanza alle persone che domenica pomeriggio sono rimaste ferite nella sassaiola avvenuta al termine della gara casalinga contro il Roccasecca, valida per il campionato di Promozione laziale e terminata sul risultato di 0-2.

"Come società prendiamo con forza le distanze da questo modus operandi, che mina gravemente i nostri sforzi, quelli della squadra, dei dirigenti e dello staff tecnico. E soprattutto ledono la civiltà e la dignità di chi tutte le domeniche viene al Popolla per sostenere i colori della propria città" ha dichiarato la società presieduta dall'avvocato Gianluca Masi.

Il Ceccano critica quella parte della sua tifoseria che "ha deciso di calpestare i valori dello sport, lasciando il calcio in ultimo piano, per sostituirlo con la barbara e cruda guerriglia all'ultimo sangue. Questi metodi non appartengono alla nostra società".

Nel frattempo prosegue l'esame dei filmati con i quali identificare i responsabili della sassaiola, che ha costretto una decina di persone a farsi medicare. Per il momento sono cinque le persone già identificate e segnalate in Questura.

Già durante la gara di andata, giocata sul neutro di Arce, c'era stata una sassaiola ed il Ceccano calcio 1920 aveva dovuto pagare quattromila euro di danni più la multa alla Lega Nazionale Dilettanti. (ANSA).