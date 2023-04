Rocca, il commissariamento della sanità? È un'ipotesi remota

(ANSA) - ROMA, 04 APR - "Il Commissariamento è più una congettura giornalistica che fattuale. Detto questo vorrei che fosse chiaro che all'eventuale parola commissariamento non necessariamente si lega la frase blocco al turnover, che è un danno enorme per le strutture". Lo ha detto il Presidente della Regione, Francesco Rocca, a margine dell'inaugurazione del Reparto di Unità Spinale e la Casa Agevole del Cto Alesini.

"Il commissariamento prevede una serie di misure che vengono negoziate con i ministeri. Ma se non abbiamo chiarezza sui conti parliamo del nulla - aggiunge Rocca - . Non sono il ministero dell'economia o della salute e la parola starà a loro". "Negozieremo in caso con i ministeri ma in questa fase e un'ipotesi remota. La parola starà ai ministeri competenti", sottolinea Rocca. (ANSA).