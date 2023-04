Rocca a comunità ebraica di Roma,memoria e consapevolezza storia

(ANSA) - ROMA, 04 APR - Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha fatto visita alla Comunità Ebraica di Roma.

Presenti la presidente Ruth Dureghello, il rabbino capo Riccardo Di Segni, il Presidente dell'Ospedale Israelitico Antonio Spizzichino e il Vicepresidente della Comunità Ruben Della Rocca.

"Ho fortemente voluto che una delle mie prime uscite in veste di presidente della Regione - ha sottolineato Francesco Rocca - fosse presso la Comunità Ebraica di Roma, per testimoniare l'attenzione della mia giunta ai temi della memoria e della consapevolezza storica e culturale. Da parte di questo governo regionale non verrà mai meno il riconoscimento della secolare presenza di questa comunità nel nostro territorio e non mancheranno il dialogo, il confronto e la collaborazione rispetto a iniziative importanti come quelle dei viaggi della memoria per gli studenti". (ANSA).