(ANSA) - SEZZE, 04 APR - La sacra rappresentazione della Passione di Sezze compie 90 anni da quando nel 1933 il sodalizio che la cura decise di riprendere un'antica consuetudine medievale. L'appuntamento sarà per la sera di venerdì santo 7 aprile: l'evento si riproporrà in una veste molto tradizionale, che rievoca nei costumi e nei quadri presentati la rappresentazione dei primi anni. Un omaggio che l'Associazione della Passione di Cristo di Sezze ha voluto fare alle migliaia di cittadini, attori e figuranti e dirigenti del sodalizio che hanno saputo, in novanta anni, tramandare una straordinaria tradizione culturale.

La processione sarà composta da 38 scene, con centinaia di attori e figuranti. "La Rappresentazione di Sezze, per i suoi contenuti artistici e di partecipazione emotiva da parte degli attori e del pubblico, si pone come una delle massime espressioni del genere a livello italiano ed europeo e questo è stato possibile grazie al contributo e partecipazione della gente di Sezze. Il venerdì santo di quest'anno - spiega il presidente dell'Associazione, Elio Magagnoli - apre le celebrazioni per la fondazione della nostra associazione, che dal 1933 porta in scena nelle strade di Sezze questo evento che ha radici nel medioevo e fa parte della storia stessa dei cittadini di Sezze, del Lazio e dell'Italia. Abbiamo così deciso di realizzare una rappresentazione molto legata alle origini, che rievocasse una Sezze antica, tanto da non prevedere neppure la trasmissione dell'evento in diretta televisiva. Ringrazio le istituzioni e le forze dell'ordine, sempre disponibili alla massima collaborazione, e il Comune di Sezze che ci consentono di poter riproporre l'evento il Venerdì Santo lungo le strade cittadine".

La regia e direzione artistica della rappresentazione sono curate da Piero Formicuccia: "Per non disperdere i motivi salienti che nel 1933 ispirarono il fondatore Filiberto Gigli e i suoi tanti collaboratori che all'epoca ebbero l'intuito di celebrare, attraverso una rievocazione in forma di spettacolo, uno dei momenti più significativi della storia del cristianesimo il programma di questa edizione prenderà spunti utili dai copioni propri di quegli anni". (ANSA).