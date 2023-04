A Cinecittà The Equalizer 3, il nuovo film ai ritocchi finali

(ANSA) - ROMA, 04 APR - Non si arresta il via vai di produzioni nazionali e internazionali a Cinecittà. Se il regista Edward Berger, fresco di 2 Bafta per il suo Niente di nuovo sul fronte occidentale, la pellicola vincitrice dell'Oscar per il miglior film in lingua straniera, ha appena terminato le riprese di Conclave con Ralph Fiennes, molti altri titoli, ai ritocchi finali, cominciano a essere svelati in attesa di arrivare sul grande schermo. Tra questi The Equalizer 3, nuovo sequel della saga che ha per protagonista l'ex agente della Cia Robert McCall.

Dopo Angelina Jolie e Salma Hayek con il film Without Blood, Jane Fonda e Diane Keaton per The Book Club 2, Willem Dafoe e Lily James in Finalmente l'alba, a Cinecittà è arrivato Denzel Washington per prestare di nuovo il volto a un personaggio ormai molto amato dal pubblico, quello del super agente che arriva a fingere la propria morte per godersi la pensione. Insieme a Washington negli studi di Cinecittà, per dar vita a una vicenda al cardiopalma, sono passati il regista della saga, Antoine Fuqua, e gli attori Dakota Fanning, Sonia Ammar e Remo Girone.

Il film è prodotto da Sony insieme a Eagle Pictures e Garbo Produzioni e prende spunto dalla serie tv degli anni '80 Un giustiziere a New York che aveva come protagonista proprio un ex membro della Cia, diventato detective per aiutare chiunque abbia bisogno di difendersi o pareggiare i conti con il passato. The Equalizer 3 uscirà solo nei cinema l'1 settembre. (ANSA).