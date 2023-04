RiscArti, il Festival di riciclo creativo compie 10 anni

(ANSA) - ROMA, 03 APR - RiscArti, il Festival Internazionale di riciclo creativo, compie 10 anni e li festeggia dal 6 al 16 aprile a La Vaccheria, nel quartiere Eur, con un programma fitto di iniziative. Tra gli appuntamenti il 7 aprile un "Talk arte pubblica e cultura sostenibile" sul ruolo dell'arte nella lotta ai cambiamenti climatici e di pubblico; il 14 aprile un "Talk giornalismo e territorio" per raccontare la sostenibilità come opportunità per migliorare la qualità di vita; il 15 aprile un "Talk buone pratiche e community" ovvero le disuguaglianze connesse all'emergenza ambientale e l'ideale della community che punta a condividere valori e non cose. E il 16 aprile anche "Lezione di Yoga". Tra performance artistiche multidisciplinari, incontri musicali con strumenti non convenzionali o ricliclati, degustazioni, anche tanta arte, tra cui due quadri dal titolo 'Pace e Guerra' realizzati dalla Bottega di Spiritree, il cui quartier generale è dal 2002 nel cuore della Garbatella.

Una vera e proprio bottega, nel senso più antico e nobile del termine, guidata da Marco Giammetti e Carol Hendrickson che hanno avuto l'idea ed l'hanno realizzata insieme a Sergio Bersani, Sandra Mei e Anna Rita Trentini. I due cavalli nelle opere rappresentati si rifanno a due cavalli di Picasso, uno raffigurato nella grande tela Guernica esposta al museo Reina Sofia di Madrid, l'altro parte dell'affresco la Pace che si trova a Vallauris nel sud della Francia. Ovviamente sono stati utilizzati materiali di riciclo per i cavalli che sono in rilievo per permettere di essere fruiti anche da persone non vedenti e per dar possibilità ai vedenti di avere una esperienza visiva ma anche tattile. (ANSA).