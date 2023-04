Pm Roma, la Consulta intervenga sulla stasi del processo Regeni

(ANSA) - ROMA, 03 APR - La Procura di Roma chiede al gup di Roma di investire la Consulta per superare la stasi del processo a carico di quattro 007 accusati della morte di Giulio Regeni. È quanto sollecitato oggi in aula dal procuratore Francesco Lo Voi assieme all'aggiunto Sergio Colaiocco.

Sulla richiesta, che riguarda la questione di costituzionalità dell'art. 420 bis del codice di procedura penale in tema di "assenza" dell'accusato, il giudice si è riservato di decidere aggiornando il procedimento al 31 maggio.

